El tribunal de San Vicente dejó en libertad, por segunda vez, a cinco líderes comunales y ambientalistas de Aves y Santa Marta, tras considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran insuficientes.

La defensa señaló que el caso refleja una criminalización de la organización social, mientras que familiares celebraron la decisión al destacar que se respetaron los derechos de los imputados.

El fallo judicial genera debate, pues se subraya que la investigación continúa y que las autoridades aún buscan reforzar los cargos.