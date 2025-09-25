El tribunal de sentencia de San Vicente, por segunda vez, dejó en libertad a cinco líderes comunales y ambientalistas de Santa Marta en Cabañas al determinar que fueron insuficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía. A los imputados se les acusaba de matar a una mujer en 1989 en medio del conflicto armado por supuestamente ser informante del ejército.

Miembros los habitantes de las comunidades manifestaron su satisfacción por la resolución judicial, pero hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República para que no apele y respete la decisión.

Fiscalía había pedido para todos 30 años de prisión por el delito de asesinato; mientras que por asociaciones ilícitas pedía cinco años para Alejandro Laínez, Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Fidel Recinos y José Eduardo Castaneda, y tres para Pedro Rivas, Miguel Ángel Gámez y Arturo Serrano.