Tribunal de París fija indemnización de un euro para Kim Kardashian por robo a mano armada

Un tribunal de París fijó una indemnización de un euro para Kim Kardashian como reparación por el robo a mano armado que sufrió en la capital francesa en octubre de 2016, cifra que la propia empresaria solicitó.

La decisión judicial llega después de que el año pasado el mismo tribunal declarara culpables a ocho personas por su participación en el asalto. Kardashian describió aquel episodio como la experiencia más aterradora de su vida, y junto a ella, la estilista Simone, quien estuvo presente durante el robo, también pidió y recibió apenas un euro de compensación.

Ambas emitieron un comunicado conjunto en el que agradecieron al sistema judicial francés por haberlas reconocido como víctimas, y aclararon que la resolución no se trataba de dinero, sino de responsabilidad y reconocimiento.

A diferencia de ellas, otras personas afectadas sí reclamaron sumas considerables: un ex recepcionista del hotel recibió alrededor de 110 mil euros tras alegar que el hecho lo dejó traumatizado, aunque llegó a ser investigado como posible colaborador y finalmente quedó fuera de esa acusación.