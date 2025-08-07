El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó la suspensión de redadas masivas ordenadas por el gobierno de Trump en el sur de California, tras una demanda por violaciones a los derechos migratorios.

Pedro Vázquez, uno de los demandantes, denunció condiciones inhumanas en su detención: hacinamiento, falta de atención médica y comida inadecuada para su diabetes.

Por su parte, los activistas celebran el fallo, mientras que el gobierno estadounidense insiste en reforzar el control fronterizo.