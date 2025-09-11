Tres tips claves para pagar deudas más rápido permiten organizar mejor las finanzas personales, ya que priorizar la deuda con mayor interés reduce costos a largo plazo.

Destinar ingresos extra como bonos o pagos adicionales al capital ayuda a disminuir intereses acumulados, aunque la cantidad sea pequeña.

Consolidar o refinanciar también representa una alternativa viable, pues facilita la gestión con una sola cuota y una tasa más baja. Estas prácticas, aplicadas con disciplina, conducen gradualmente hacia la paz financiera.