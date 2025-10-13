Consumir tres porciones diarias de fruta mejora significativamente la digestión y fortalece el sistema inmunológico mediante nutrientes esenciales.

Cada porción equivale a una manzana mediana, banana pequeña o media taza de frutas cortadas, que proporcionan fibra natural para regular el tránsito intestinal y vitaminas para defensas corporales.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 400 gramos diarios de frutas y verduras, meta que asegura un estilo de vida equilibrado con beneficios comprobados para el control ponderal.