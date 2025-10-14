Un motociclista de 46 años y su acompañante de 17 fallecieron tras impactar contra una vaca. El percance ocurrió sobre el kilómetro 193 de la carretera Litoral, cantón Piedras Blancas, Conchagua, La Unión.

Otra persona perdió la vida al ser atropellada por un vehículo en el kilómetro 161 de la carretera ruta militar, a la altura del cantón Las Marías en Jocoro, Morazán.

De acuerdo con la policía, el conductor responsable se dio a la fuga.

En el kilómetro 11 de la carretera a Comalapa se registró otro accidente de tránsito, donde un motociclista resultó con graves lesiones, por lo que fue estabilizado en el lugar y trasladado por Comandos de Salvamento hacia el hospital Rosales.

En otro siniestro vial, fue reportado en el desvío El Morrito, en calle longitudinal del norte en Chalatenango, donde se reportaron tres personas lesionadas, incluyendo un menor de edad tras el impacto de un taxi con un vehículo particular.

Y en Santa Ana el conductor de una rastra había quedado atrapado luego de colisionar contra una máquina de terracería, los equipos de primera respuesta y trabajaron varios minutos para liberarlo y brindarle atención médica.

En la carretera Panamericana, el conductor de un furgón perdió el control e impacto contra un árbol, en las cercanías del paso multinivel integración, en este hecho solo se reportaron daños materiales.