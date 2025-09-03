Una serie de accidentes viales en múltiples departamentos dejó tres muertos y numerosos lesionados, según reportes de cuerpos de socorro.

Dos personas fallecieron atrapadas en su automóvil tras chocar con una rastra en La Cantora, San Miguel, mientras un ciclista murió en la vía Jiquilisco-Puerto El Triunfo, Usulután, en atropello con fuga.

Simultáneamente, se registraron percances con heridos en la Panamericana (km 22.5), Llopango, carretera Santa Ana-San Salvador y San Martín, elevando las estadísticas nacionales a 14,320 siniestros y 790 decesos en lo que va del año.