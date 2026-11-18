Tres gestores de tránsito del BMT fueron capturados por el delito de cohecho propio, según informó la Fiscalía.

Los hechos se registraron el 19 de octubre durante un control vehicular sobre el bulevar de Los Próceres.

Los gestores le exigieron 100 dólares a la víctima a cambio de no decomisarle la motocicleta en la que se trasladaba.

La víctima fue intervenida porque no portaba licencia de conducir ni tarjeta de circulación.

Como no contaba con el dinero en efectivo, los gestores le pidieron realizar un retiro sin tarjeta.

La denunciante generó un código y posteriormente Abiu Joel Segovia Villalta efectuó el retiro.

Ese retiro quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de un cajero automático.

Además, antes de registrarse el hecho se le impuso una infracción de tránsito.

Los capturados son Douglas Omar Lima Cortés, de 33 años; Segovia Villalta, de 41; y Gilberto Antonio Ramírez Pineda, de 29.