Tres familiares reciben hasta 45 años de cárcel por homicidio de un recién nacido

Tres integrantes de una familia fueron condenados a penas de hasta 45 años de prisión tras ser hallados culpables del homicidio agravado de un recién nacido en San Martín, San Salvador Este. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.

Según las investigaciones, en julio de 2025, una iglesia evangélica de la zona habría inducido a los familiares a quemar al recién nacido bajo la creencia de que se trataba de un “mal espíritu”.

Asimismo, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la República, Misael Alexander García Ponce prendió fuego al bebé y posteriormente lo enterró en el patio de su vivienda. Tras ser alertadas sobre lo ocurrido, las autoridades llegaron al lugar y efectuaron las capturas.

Las condenas alcanzaron los 45 años de prisión para Maritza Yessenia Martínez Ponce y Marta Alicia Ponce Carrillo, mientras que Misael Alexander García Ponce recibió 35 años de cárcel.