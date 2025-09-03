Un accidente de tránsito en el sector de la cantora, San Miguel, dejó a dos personas fallecidas quienes viajaban al interior de un vehículo particular; el cual impactó contra una rastra.

Socorristas de Cruz Verde y Bomberos acudieron al lugar y recuperaron los cuerpos de las victimas que habían quedado atrapadas entre los escombros del automotor. Sus identidades no fueron reveladas.

Otra muerte se registró en la calle que de Jiquilisco conduce hacia Puerto El Triunfo, Usulután, aquí un ciclista fue atropellado por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga.

La racha de accidentes de tránsito continuó, dejando a tres personas lesionadas en el kilómetro 22 y medio de la carretera Panamericana con sentido hacia Cojutepeque. Los involucrados fueron un pick up y el conductor de un vehículo particular.

Otro percance en Ilopango ocasionó múltiples lesiones a un motociclista que chocó contra un camión. El herido fue trasladado a un hospital por Comandos de Salvamento.

En la carretera que de Santa Ana lleva a San Salvador, una mujer y una menor de edad resultaron con lesiones leves en un múltiple accidente de tránsito que involucró a cuatro vehículos.

Mientras tanto la carretera de oro fue el escenario de otro percance vial que dejó solo daños materiales. El incidente ocurrió en el sentido que de Soyapango conduce hacia San Martín, y fue protagonizado por el conductor de un vehículo particular que impactó contra una rastra.

Según cifras oficiales, hasta la fecha la fecha los accidentes de tránsito suman ya los 14,320, mientras que los fallecidos alcanzan las 790 personas y lesionados superan los 8,683.