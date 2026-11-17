Madre e hija murieron tras ser atropelladas por un vehículo cuando intentaban cruzar la vía, en el kilómetro 7/2 de la carretera de Oro, según los socorristas una de las victimas falleció al instante tras el impacto, mientras que la otra fue trasladaba hacia el hospital San Bartolo, donde momentos después notificaron el deceso.

El conductor responsable se quedó en el lugar del accidente de tránsito, para que las autoridades pudieran ampliar las investigaciones del caso.

Los cuerpos de socorro señalan que en esta zona hay poca iluminación, y los reportes de atropello son frecuentes.

Otra adulta mayor perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo en el kilómetro 54 de la carretera a Santa Ana, en el sector conocido como Caña Brava. En lo que va del año, 465 peatones han fallecido en diversos siniestros viales.

Mientras que, en la séptima avenida sur de Sonsonate, un motociclista resultó lesionado tras colisionar con un pick up, el hombre fue atendido por socorristas de Comandos de Salvamento y lo trasladaron a un centro asistencial debido a las múltiples heridas.