Tres conductores fueron detenidos por conducción peligrosa en distintos puntos del país, tras registrarse altos niveles de alcoholemia y provocar accidentes.

Manuel de Jesús Castellón Carranza manejaba con 233 mg/dL de alcohol en Ilopango; Douglas Adalberto Rodríguez Ramírez, de 36 años, chocó en San Miguel con 184 mg/dL; y Henry Mauricio León Arévalo, de 33, se negó a la prueba alcotest tras impactar otro auto y un árbol en la carretera Santa Ana-Chalchuapa. Enfrentando ahora procesos legales por sus acciones, según el reporte oficial de las autoridades de tránsito.