Realizar tres comidas diarias es clave para mantener energía y concentración según especialistas en nutrición que destacan su impacto en el bienestar integral.

El desayuno activa el metabolismo tras el ayuno nocturno, mientras el almuerzo balanceado proporciona combustible sostenido para actividades cotidianas.

Las cenas ligeras mejoran la calidad del sueño, y la hidratación constante complementa estos beneficios metabólicos que previenen enfermedades crónicas cuando se combinan con horarios regulares y elecciones alimenticias conscientes en cada tiempo de comida esencial.