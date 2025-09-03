Más de 1,000 millones de personas en el mundo padecen de trastornos mentales, según destaca la Organización Mundial de la Salud. Mientras que, en El Salvador, últimos datos señalan que más de la mitad de los salvadoreños presentan síntomas moderados o severos de depresión, ansiedad y tensión emocional. Especialistas señalan que el aumento está relacionado a secuelas de problemáticas sociales que se han vivido en el país.

La depresión es uno de los trastornos más delicados que puede presentar una persona, porque, aunque existen signos notorios del padecimiento, hay otros que son silenciosos y se convierten en parte de la rutina diaria de alguien. Las expertas señalan que de identificar algún síntoma se debe acercar a especialistas para abordar tratar la problemática.

Y es que de no atenderse con un experto, el aumento de estos trastorno podrían inclusive desencadenar otro tipo de afectaciones, como la fibromialgia que afecta aproximadamente a un 2% de la población adulta mundial.

Según datos oficiales las consultas por salud mental en El Salvador aumentaron un 3% en 2024, alcanzando más de 375,000 atenciones.

Por esto, la OMS señala que los trastornos de salud mental se han convertido en uno de los desafíos más urgentes para la salud pública, por lo que insta a los países a aumentar la inversión y la acción para ampliar los servicios destinados a proteger y promover la salud mental de las personas.