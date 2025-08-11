Tras permanecer dos meses en cuidados intensivos, falleció Miguel Uribe Turbay, de 39 años. El senador y precandidato presidencial se encontraba en estado crítico tras ser víctima de un atentado registrado en junio durante un acto público.

El estado de Uribe se agravó debido a una hemorragia cerebral. Tras su muerte, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, calificó la noticia como «un día triste para el país».

Según información oficial, las autoridades han detenido a seis sospechosos, incluido el atacante y señalan a un miembro de la FARC como posible autor intelectual.