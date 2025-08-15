La Mesa de Transporte anunció un servicio público exclusivo para estudiantes, generando reacciones entre conductores escolares que brindan atención personalizada.

Teresa, con una década de experiencia, explica que su servicio incluye asistencia con útiles, cuidado de niños enfermos y supervisión hasta la entrada al colegio, algo que duda pueda replicar un transporte masivo.

Padres de familia respaldan la propuesta si garantiza seguridad y subsidios, mientras las autoridades no aclaran si el modelo será puerta a puerta o con paradas fijas.