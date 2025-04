Escenas como estas, es a lo que a diario se enfrentan miles de usuarios del transporte público, ambiente usuarios.

Sobrecarga de pasajeros, circular con las puertas abiertas, emprender la marcha sin que el pasajero termine de subir o bajar, conducir a excesiva velocidad y la invasión de carril, son algunas de las faltas que cometen los motoristas del transporte colectivo en las calles del país.

Aunque la ley de tránsito deja claro que son infracciones, parece que los conductores hacen caso omiso, aun cuando se encuentran con elementos de tránsito en paradas importantes y que el monto de las multas les costara un importante porcentaje de su salario.

Otras faltas que cometen los motoristas son: no devolver el cambio a los pasajeros, no aceptar el pago cuando cancelen con billete de alta denominación u obligar a los usuarios a bajarse de la unidad porque no tienen cambio o disputarse personas en el recorrido poniendo en peligro la seguridad en las vías.