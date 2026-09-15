Transportistas advierten colapso del servicio público por alza de combustibles

La Mesa Nacional de Transporte alertó sobre una asfixia económica que amenaza con dejar sin servicio a miles de salvadoreños, debido al incremento acumulado de casi $2 en los combustibles durante este año y al atraso en el pago del subsidio estatal de julio y agosto.

El gremio, que agrupa a empresarios y cooperativas del transporte colectivo, señaló que la tarifa que paga el usuario no se actualiza desde hace más de dos décadas, mientras los costos operativos siguen en aumento.

En abril presentaron una propuesta formal a las autoridades y pidieron medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del servicio, del que depende el 70 % de la población para movilizarse a diario.