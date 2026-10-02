Transporte de carga: Nelson Reyes anuncia más controles a talleres de revisión técnica

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, anunció que se reforzarán los controles a los talleres de revisión técnica vehicular, como parte de las nuevas medidas para el transporte de carga. Señaló que se verificará el cumplimiento de la normativa y pidió evitar cualquier práctica de corrupción o anticompetitiva.

Reyes explicó que la revisión técnica vehicular será obligatoria, ya que no se podrá renovar la tarjeta de circulación sin el reporte correspondiente. Además, se realizará una convocatoria abierta para autorizar nuevos talleres de revisión técnica vehicular destinados al transporte de carga.

El funcionario informó que actualmente se realizan entre 50 y 60 controles diarios y que en septiembre se efectuaron 1.800 controles. También indicó que el Viceministerio de Transporte prepara sus propios talleres de revisión técnica vehicular en las zonas central, occidental y oriental.