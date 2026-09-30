Transporte colectivo tiene asegurado el subsidio hasta diciembre de 2027

Empresarios del transporte colectivo tienen asegurado el pago del subsidio todo el 2027, luego de que a 58 diputados les pareció idóneo seguir otorgándolo.

La vigencia estará hasta diciembre de 2027.

Los buses seguirán recibiendo $500 y los microbuses $250, lo que implica otorgar 10 centavos por galón de diésel y gasolina, además de 4 centavos por persona.

La prórroga se da en un momento en el que los empresarios han expuesto múltiples dificultades que enfrentan por el aumento en sus costos de operación, principalmente por el precio del diésel.

Más de 350 unidades de transporte colectivo han dejado de operar en El Salvador durante 2026.

Los transportistas también han reclamado el pago de las compensaciones correspondientes a julio y agosto, y han solicitado en repetidas ocasiones aumentar el pasaje mientras piden dialogar con el gobierno para buscar soluciones a la crisis que, según ellos, es insostenible.