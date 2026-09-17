Transporte colectivo en crisis: 1,000 unidades dejarían de circular en 2027

Los empresarios del transporte colectivo advierten que al menos 1,000 unidades dejarían de circular en 2027 debido a la crisis económica que enfrenta el sector por el incremento en los precios de los combustibles.

El combustible representa el 68% de los gastos operacionales del sector. Cada unidad consume un promedio de 25 galones diarios, un gasto cercano a los $100, mientras que los ingresos por casi 600 pasajeros al día ya no compensan los costos.

El parque vehicular se redujo en aproximadamente 1,400 unidades en los últimos años y actualmente 9,092 unidades brindan servicio al 70% de la población.

Los transportistas esperan una mesa de diálogo con el gobierno y denuncian un retraso de dos meses en la compensación económica.