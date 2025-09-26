Una fuga de aguas negras en la Décima Avenida Norte de San Salvador ha provocado la formación de un hoyo que mantiene bloqueado uno de los carriles de esta importante vía.

Según reportes de habitantes del sector, la fuga en la tubería sanitaria lleva varios días sin recibir mantenimiento, lo que ha causado el socavamiento progresivo de la calzada.

La situación genera congestión vehicular y afecta a cientos de automovilistas que transitan por el lugar.

Vecinos exigen a las autoridades municipales y a ANDA una pronta intervención para reparar la tubería dañada y reabrir por completo la circulación en la avenida, mientras se implementan desvíos provisionales.