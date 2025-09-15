Un estudio del Fondo Monetario Internacional revela que casi el 40% del empleo a nivel mundial está expuesto a la Inteligencia Artificial y, en las economías avanzadas, esa cifra se eleva cerca del 60%. En América Latina, el 70% de las empresas ya utiliza esta tecnología.

Según los expertos, la Inteligencia Artificial podría reemplazar las funciones de miles de trabajadores en distintas áreas a nivel global. Sin embargo, también abre la puerta al surgimiento de nuevas actividades y puestos de trabajo que necesitarán la participación humana para brindar soporte, supervisión y guía a las nuevas tecnologías.

Aunque existen temores y reservas hacia el avance de estas herramientas, la Inteligencia Artificial ha generado nuevas carreras y perfiles laborales, como ingenieros de datos, curadores de contenido y analistas de resultados, sin embargo, especialistas advierten que sectores como el agropecuario y la educación podrían verse afectados si no se implementa un uso responsable y eficiente de estas tecnologías.

Los sectores con mayor exposición a la automatización, como las tareas administrativas y atención al cliente, representan un riesgo para los trabajadores que no se capaciten con base a las nuevas exigencias.

Según el Foro Económico Mundial, para el año 2030 la Inteligencia Artificial desplazará 92 millones de empleos, pero al mismo tiempo se proyecta la creación de 170 millones en otras áreas, destacando la importancia de la adaptación y la formación continua.