Los nuevos lineamientos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, establecen que, a partir del 1 de septiembre, todas las incapacidades emitidas en emergencias y citas médicas, deberán generarse directamente en el expediente electrónico de los pacientes.

Usuarios que ya hicieron uso del servicio sostienen que la medida agiliza los tramites.

Toda incapacidad mayor a tres días deberá incluir una justificación médica, la cual deberá consignarse en un campo obligatorio del expediente electrónico, indica la ficha del documento dirigido al personal del ISSS. Según el secretario de Simetrisss, esta medida garantiza que patronos y trabajadores tengan un acceso más ágil y oportuno a este tipo de documentos.

Asimismo, será necesario justificar toda prórroga de incapacidad. En el caso de las incapacidades de 15 días, estas deberán contar con autorización mediante validación digital por parte de la dirección del centro de atención correspondiente.

Con esta modalidad los usuarios recibirán la documentación relacionada con sus incapacidades a través de su correo electrónico. Para ello, el ISSS ha solicitado a los usuarios a actualizar sus datos. En el portal web, quioscos electrónicos o llamando al 127 opción 4.