El traje típico nicaragüense deslumbró en la Semana Cívica de El Salvador, donde la estudiante Mariana Alvarado reveló el simbolismo cultural detrás de cada componente textil.

La blusa blanca con encajes bordados representa pureza e identidad nacional, mientras la falda amplia de colores vibrantes incorpora adornos regionales que varían según la localidad.

Este atuendo, utilizado en festivales y celebraciones patrias, combina funcionalidad para el clima tropical con herencia histórica de mujeres trabajadoras, preservando técnicas artesanales que transmiten orgullo cultural mediante generaciones.