El traje típico de Costa Rica resalta por sus colores vivos y su esencia folclórica, mientras estudiantes del Colegio Quiroz compartieron sus características en un espacio cultural televisivo.

La falda amplia, acompañada de listones y bordados, simboliza la tradición campesina, aunque varía según la región.

Los hombres portan camisa blanca, pantalón oscuro y sombrero de paja, elementos que evocan la vida rural. Esta vestimenta, usada en festividades y bailes, preserva la identidad nacional y fortalece la memoria colectiva costarricense.