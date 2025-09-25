El tráiler final de ‘Wicked: Por siempre’ confirma la profunda división que afecta al reino de Oz y a sus protagonistas, Elphaba y Glinda.

Este avance de tres minutos, liberado por Universal Pictures, presenta escenas de alta tensión que incluyen persecuciones y una boda interrumpida, mientras promete revelar la verdadera historia detrás de la Bruja Mala del Oeste.

Bajo la dirección de Jon M. Chu, la secuela busca capitalizar el éxito de la primera parte, que se convirtió en la adaptación de Broadway más exitosa, con un desenlace épico y emotivo.