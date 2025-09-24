Una joven de 17 años falleció en un trágico accidente de tránsito registrado en la curva conocida como El Papaturro, en la carretera al Puerto de La Libertad.

El siniestro ocurrió cuando el motociclista en el que viajaba como acompañante, quien circulaba a exceso de velocidad según testigos, perdió el control e impactó los separadores viales, provocando que la víctima cayera en el carril contrario y fuera arrollada instantáneamente por otro vehículo.

El motociclista resultó con graves lesiones y el accidente bloqueó un carril, generando complicaciones de tráfico durante las labores de socorro e investigación a cargo de la Policía de Tránsito y Medicina Legal.