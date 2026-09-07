¡Tragedia en México! Accidente con pirotecnia deja al menos 10 muertos y 64 heridos

Al menos 10 personas fallecieron y 64 resultaron heridas tras un accidente con pirotecnia ocurrido durante las fiestas patronales en una parroquia del municipio de Temascalcingo, en el Estado de México.

Según la información preliminar, la tragedia ocurrió por la detonación de material pirotécnico que se encontraba almacenado en un espacio del inmueble utilizado como bodega, mientras se celebra la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz.

De acuerdo con versiones, la festividad habría congregado a más personas de las que regularmente suelen asistir a este tipo de celebración.