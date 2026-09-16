¡Tragedia en Los Ángeles! Helicóptero de ‘NBC’ se estrella mientras cubría accidente en vivo

Un helicóptero de noticias de NBC Los Ángeles y Telemundo 52 se estrelló en Los Ángeles, Estados Unidos, mientras realizaba una cobertura en vivo de un accidente de autobús.

El accidente aéreo dejó al menos tres personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran el piloto, la reportera identificada como Eliana Moreno y otra persona que se encontraba en la zona donde se desarrollaba la cobertura del accidente.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.