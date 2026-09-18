Tragedia en Gaza: derrumbe de edificio deja al menos 21 fallecidos y más de 25 heridos

El colapso de un edificio residencial de seis pisos en el oeste de la ciudad de Gaza dejó al menos 21 personas fallecidas y más de 25 heridas.

Entre las víctimas se encuentran 11 niños y seis mujeres. La estructura se desplomó durante la madrugada del miércoles, luego de haber sufrido graves daños en bombardeos anteriores.

Los equipos de rescate trabajaron durante 16 horas y lograron salvar a 45 personas, además de recuperar 21 cuerpos entre los escombros. Otras 35 personas consiguieron escapar por sus propios medios. El edificio era utilizado como refugio por cerca de 100 personas desplazadas.