Tragantes colapsados por basura

Tirar basura en la calle puede terminar generando serios problemas cuando llega la lluvia. La acumulación de desechos en los sistemas de drenaje es una de las situaciones que agrava las inundaciones.

Así se encuentra la mayoría de los tragantes de San Salvador: saturados de escombros y residuos plásticos. Una situación que representa un riesgo durante las lluvias, debido a que la acumulación de desechos obstruye los sistemas de drenaje y favorece las inundaciones urbanas, esta es la zona del monumento bienvenido a casa, donde las inundaciones son recurrentes durante la época lluviosa. Los ciudadanos consideran que es necesario generar mayor conciencia y evitar arrojar desperdicios en las calles.

Otros adoptan medidas para impedir que los residuos lleguen a los tragantes. Entre ellas, llevar una bolsa para almacenar la basura hasta encontrar un lugar adecuado para depositarla o estar pendientes del tren de aseo, sin embargo, alrededor del 10% de los residuos generados por la ciudadanía termina en cunetas, ríos y quebradas.

En San Salvador Centro se recolectan mensualmente 26,000 toneladas de desechos sólidos en colonias y comunidades, esta situación puede afectar zonas vulnerables y contribuir a la contaminación de los cuerpos de agua, incluido el mar, donde existe una amplia biodiversidad.