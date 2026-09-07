Tragantes colapsados por basura

Así se encuentra la mayoría de los tragantes de San Salvador: saturados de escombros y residuos plásticos. Una situación que representa un riesgo durante las lluvias, debido a que la acumulación de desechos obstruye los sistemas de drenaje y favorece las inundaciones urbanas, esta es la zona del monumento bienvenido a casa, donde las inundaciones son recurrentes durante la época lluviosa. Los ciudadanos consideran que es necesario generar mayor conciencia y evitar arrojar desperdicios en las calles.

Otros adoptan medidas para impedir que los residuos lleguen a los tragantes. Entre ellas, llevar una bolsa para almacenar la basura hasta encontrar un lugar adecuado para depositarla o estar pendientes del tren de aseo, sin embargo, alrededor del 10% de los residuos generados por la ciudadanía termina en cunetas, ríos y quebradas.

En San Salvador Centro se recolectan mensualmente 26,000 toneladas de desechos sólidos en colonias y comunidades, esta situación puede afectar zonas vulnerables y contribuir a la contaminación de los cuerpos de agua, incluido el mar, donde existe una amplia biodiversidad.