El miedo de regresar al país de origen, a ser llevados a la policía o a ser deportados son algunos de los temores de las víctimas de trata de personas con fines laborales, quienes en su mayoría son inmigrantes.

Gran parte de la trata de personas ingresa por la frontera de Estados Unidos y México. Muchos pagan a los coyotes para poder ingresar de forma ilegal a ese país, con la esperanza de conseguir un trabajo, pero en algunas ocasiones se convierten en víctimas, entre las que se encuentran salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.

En el caso del estado de Kansas, es un destino que ofrece oportunidades legales debido al amplio sector agrícola que se tiene, pero también hay quienes están de forma irregular.

Los criminales implementan mecanismos para poder controlar a las víctimas, ya sea a través del abuso de sustancias, de los documentos de inmigración o identificación, aunque para las autoridades también existen indicadores como los tatuajes, que, aunque puede ser algo de moda puede tener un significado oculto.

En Estados Unidos la explotación laboral representa un 80% y la explotación sexual un 20%, en este último caso, las victimas tiene características en común, además de las amenazas constantes con las que viven y se les quita la comida o su refugio.

En Kansas se implementan estrategias de atención a víctimas de traficantes que podrían rondar los 250,000 dólares en un año, monto que podría incrementar.

A nivel mundial, se estima que 27 millones de personas son explotadas laboralmente.