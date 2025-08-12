Sentir turbulencia al momento de viajar en una aeronave y estar pendientes de activar el modo avión, son 2 de las cosas más comunes, en la actualidad el riesgo de un accidente aéreo ha disminuido por estas causas, sumado a los avances tecnológicos significativos, de hecho, algunas aerolíneas han disminuido varios requisitos.

Las principales causas de un accidente aéreo están relacionadas con fallas mecánicas y descuidos humanos, aunque actualmente se implementan estrictos protocolos en el tráfico aéreo.

Actualmente, en el cielo hay aproximadamente 40,000 aeronaves llevando pasajeros, consolidándose como el medio de transporte más seguro, con la menor tasa de víctimas fatales en comparación con otros modos de desplazamiento.