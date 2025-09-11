A casi 3 meses que colapsara el puente principal que conecta Villa Lourdes y Campos Verdes en Colón, La Libertad, se continúa con trabajos en el lugar, aún no se ha reconstruido el puente; sin embargo, se ha instalado un paso peatonal provisional.

Algunos señalan que se puede mejorar la infraestructura, debido a su inclinación que dificulta el acceso para personas de la tercera edad y niños.

Los vecinos esperan que pronto se construya el nuevo puente sobre la calle principal, mientras tanto deberán utilizar la pasarela provisional, en la que por seguridad debe seguir algunas indicaciones como: evitar el paso con medios de transporte, en estado de ebriedad y no subir ni bajar de prisa por las gradas.