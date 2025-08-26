Autoridades municipales capitalinas, se encuentran evaluando propuestas habitacionales para las 130 familias afectadas por el desbordamiento del río en la comunidad Tutunichapa, un sector altamente vulnerable para estas personas, por lo que proyectan brindarles viviendas fuera de la zona, mientras se analizan las propuestas, las familias continúan siendo atendidas en el albergue habilitado.

Esta situación ha reflejado la falta de educación ambiental por parte de la población salvadoreña, que ocasionó impactos como inundaciones y desbordamientos de ríos en más de una decena de sectores en la capital, siendo recolectados un total de 350 toneladas de basura, entre estos desechos voluminosos.

Aunque comunidades como Santa Eugenia, Tutunichapa 2, El bosque, San Judas y Sánchez, registraron menores afectaciones, también están recibiendo apoyo, aseguraron los representantes.