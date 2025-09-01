Representantes de los trabajadores, empleadores y el gobierno están integrados en el consejo superior del trabajo, el cual se elige cada tres años, su función es analizar, discutir y recomendar las políticas a favor al sector, y aunque algunos pobladores aseguran desconocer la labor que realizan, piden se velen por sus derechos.

Entre las funciones del consejo está la de promover la concertación nacional entre los sectores laborales, emitir dictámenes y recomendaciones sobre proyectos de ley en pro de los trabajadores, así como proponer políticas que garanticen un trabajo digno y la seguridad social.

Algunas de las principales propuestas del ente tripartito es migrar de un estado de trabajo informal a lo formal. En esta última elección, aseguran se tuvo una participación activa, más del 90% del movimiento sindical se involucró.

En la historia del país, el Consejo Superior del Trabajo fue creado después de los acuerdos de paz, en 1994, cuyo fin era instaurar el tripartidismo y dar cumplimiento a los compromisos internacionales de El Salvador.

Desde el 2013 al 2019 estuvo inactivo por falta de consenso en la representación del sector trabajador. En septiembre de este último año se reactivó. En la actualidad se considera como el órgano tripartito más relevantes a nivel nacional e internacional.