Trabajo de motoristas de carga pesada

Estos son algunos de los pasos que debe seguir un motorista de carga pesada. Henry marroquín tiene 37 años de conducir un vehículo de este tipo, señala que, la revisión es parte de la rutina, además de conocer el peso de la carga, la distancia necesaria para frenar y las condiciones de la carretera.

Y es que, a diferencia de un vehículo particular, un camión de carga puede transportar varias toneladas, por lo que la experiencia y la preparación del conductor son claves para responder ante distintas situaciones en carretera.

Sin embargo, existe una escasez de más de 1,000 conductores en este rubro según la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, ante este déficit las empresas contratan a personas de otros países.

Según estudios, en el país, cricularn alrededor alrededor de 55,991 camiones pesados, 16,000 cabezales, y 17,297 remolques.