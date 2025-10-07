1.2 gramos de cocaína son suficientes para causar la muerte a alguien. Durante 2025, la guardia costera estadounidense ha incautado más de 90 millones de dosis de drogas potencialmente letales, que de acuerdo con el departamento de seguridad nacional, es suficiente para acabar con la población de California, Texas y Nueva York juntos.

Este año se ha incautado un 100% más de cocaína, superando las 242,000 libras y es que detrás de estos resultados se encuentra el trabajo de un equipo.

Él es el jefe adjunto del estado mayor para operación centinela vigilante, en Miami, Florida, a cargo de la embarcación Robert Yered, sostiene que se requiere de una preparación física, mental y espiritual importante para lograr los objetivos, parte de sus rutinas son entrenamientos matutinos y ejercicios en equipo.

Su tripulación está compuesta por cuatro oficiales y 20 reclutas que van desde las edades de los 18 años que se graduaron del campo de entrenamiento recientemente hasta personas que tienen más de 15 años de experiencia.

En un recorrido en la embarcación Robert Yered nombrado así por el ingeniero de primera clase que se destacó por su labor durante la guerra de Vietnam, conocimos como son las áreas de descanso de la tripulación, el área de comida, de trabajo y cocina.

El distrito sudeste de la guardia costera está conformado por los estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, abarca un área de 1.8 millones de millas cuadradas y comparte fronteras operativas con 34 naciones y territorios extranjeros.

Esta es una de las labores que desempeña la guardia costa, contrarrestar el narcotráfico y desmantelar a organizaciones criminales transnacionales. Esta organización es una de las ramas de la fuerza armada, que además realiza operativos de búsqueda, combate la contaminación y brinda seguridad en aguas territoriales.