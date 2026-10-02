Trabajo de instituciones de primera respuesta durante emergencias

En emergencias como esta, las instituciones humanitarias son las primeras en dar respuesta, pero eso no es simplemente una coincidencia, esto depende de preparación técnica sobre cómo actuar en casos de accidentes múltiples, desplegando el personal necesario para atender a la mayor cantidad de heridos en el menor tiempo.

Esta clasificación de pacientes se realiza en la escena de forma rápida y coordinada con los responsables de cada equipo, ellos son los encargados de la planificación pues este tipo de accidentes no solo implica una mayor cantidad de voluntarios en el campo, sino también más recursos para atender heridos.

Además, trabajar en conjunto con instituciones públicas como bomberos, Protección Civil, Policía Nacional Civil para salvar la vida de quienes corren peligro.