La tropa salvadoreña en Haití con el apoyo de las fuerzas de seguridad del país caribeño, retomaron, los locales de electricidad de Haití situados en el bulevar del Bicentenario en Puerto Príncipe, al término de una operación contra los grupos armados que operan en la zona, se reportaron 12 personas fallecidas.

Además, se reportó otra masacre de al menos 10 agricultores, en el centro de Haití, el crimen es atribuido a una banda criminal.

Mientras que de 2,000 militares salvadoreños siguen en la búsqueda de cuatro técnicos de aviación, su base de operaciones es el estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe.

Mientras que en San Salvador se desarrolla una conferencia de estado y democracia donde se prevé la participación de funcionarios haitianos, previo a ese encuentro Félix Ulloa se reunió con la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, donde se abordaron temas de cooperación y respaldo al despliegue militar.