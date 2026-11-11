Trabajo de artesanos en Ilobasco

Con la textura correcta, usando moldes, desmoldando las piezas y puliendo inicia el proceso para crear un nacimiento.

Hay familias y cooperativas en Ilobasco en Cabañas que se preparan para comercializar estas tradicionales artesanías, muy buscadas para la época navideña.

El tiempo de preparación de cada pieza es de una semana incluyendo del secado al sol la cocción en el horno artesanal o industrial y la pintura.

La cooperativa casa artesanal vendió más de trescientos nacimientos en la temporada navideña de 2025 y este año esperan superar el número con sus nuevos diseños.

Los nacimientos en miniatura van desde los $3.00 en adelante dependiendo del tamaño y calidad sin embargo los pueden adaptar a su presupuesto.

Si usted desea adquirir estas artesanías que tienen un legado cultural y generacional puede visitar el centro de Ilobasco, o seguir en redes a tiendas artesanías virgen de Guadalupe y tienda génesis o casa artesanal para obtener mayor información.