Los trabajadores contratados de manera temporal durante la temporada de fin de año conservan sus derechos laborales, como el pago de horas extras y el aguinaldo proporcional.

Tiendas, restaurantes y supermercados refuerzan su personal para atender el aumento de clientes en los últimos dos meses.

El salario debe respetarse según lo acordado, y si el trabajador cumple más horas de las establecidas, tiene derecho al pago correspondiente por ese tiempo extra.

El trabajo nocturno se paga con un recargo del veinticinco por ciento a partir de las siete de la noche, y las horas extras diurnas se pagan con un recargo del cien por ciento.

Quien al doce de diciembre no haya cumplido un año con el mismo empleador recibe el aguinaldo equivalente a los meses trabajados. Los puestos temporales también tienen derecho a los descansos.