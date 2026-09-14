Los trabajadores que laboren el 15 de septiembre deberán recibir una compensación doble, según lo señalado en el reporte. La disposición se relaciona con el artículo 190 del Código de Trabajo, que contempla esa fecha entre los días de asueto.

La jornada del 15 de septiembre es un día de asueto para muchos trabajadores, aunque algunas personas deben cumplir labores durante esa fecha. Según la información presentada, quienes trabajen durante el asueto deben recibir la remuneración correspondiente. Además, si realizan horas extras durante esa jornada, también deben recibir esta remuneración.