Trabajadores proponen salario vital como eje de la reforma a los horarios laborales

El sector laboral presentó ante la Comisión Técnica del Consejo Superior del Trabajo su propuesta para modernizar los tiempos de trabajo, con el salario vital como primer punto, un monto que busca cubrir el costo real de una vida digna para el trabajador y su familia.

La propuesta coincide con la de los empleadores en la necesidad de actualizar los horarios, pero exige respeto a los derechos ya conquistados.

La ministra de Economía escuchó la socialización de las propuestas de trabajadores, empleadores y gobierno.

Según el ministro de Trabajo, hay entre 9 y 10 propuestas sobre la mesa, como jornadas de 11 horas de lunes a jueves con descanso el fin de semana, o de 10 horas entre lunes y jueves más 4 horas el viernes, además de esquemas diferenciados según cada sector económico.

El debate se centra en redistribuir el tiempo laboral, no en tocar el límite de 44 horas semanales.