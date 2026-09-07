TPS para salvadoreños

El congresista demócrata por Virginia, Eugene Vindman, presentó ante el congreso de Estados Unidos un proyecto de ley para extender por 18 meses el Estatus de Protección Temporal, TPS, para los salvadoreños, que son aproximadamente 180,000. La iniciativa busca garantizar que los beneficiarios puedan continuar viviendo y trabajando legalmente en ese país.

El documento fue presentado el 3 de septiembre de 2026 y propone que el secretario de seguridad nacional designe a El Salvador como país con Estatus de Protección Temporal hasta 18 meses después del 9 de septiembre de 2026, fecha en la que expira el actual TPS para los salvadoreños. La propuesta fue remitida al comité judicial.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones como We Are Casa y el National Immigration Law Center, que han solicitado protecciones permanentes para los beneficiarios y sus familias, sin embargo, el proyecto aún se encuentra en etapa de propuesta.