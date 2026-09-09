TPS para salvadoreños: ¿qué ocurre si EE.UU. guarda silencio sobre su continuidad?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos se encuentra en vilo ante el vencimiento de la actual designación.

La abogada de inmigración Kelley Ortega explicó que, si el Gobierno estadounidense no emite un anuncio oficial sobre su finalización, la protección se extendería automáticamente por seis meses, lo que permitiría a los beneficiarios continuar viviendo y trabajando legalmente hasta el 9 de marzo de 2027.

Ortega aclaró que la pérdida del TPS no implica automáticamente una orden de deportación, salvo que la persona ya cuente con una. En caso de una eventual cancelación, los beneficiarios podrían evaluar otras alternativas migratorias, como procesos por medio de familiares, solicitudes de carácter humanitario o defensas ante una corte.