TPS para salvadoreños en EE.UU. vence el 9 de septiembre sin panorama alentador

El mes de septiembre se perfila como decisivo para El Salvador en múltiples ámbitos, ya que durante estas semanas se definirán temas migratorios, electorales y presupuestarios que marcarán el rumbo del país, entre ellos la finalización del TPS para salvadoreños en Estados Unidos, la consulta pública del padrón electoral y la presentación del Presupuesto General de la Nación 2027.

El 9 de septiembre vence el estatus de protección temporal para los salvadoreños amparados en EE.UU., sin que hasta el momento se tenga un panorama alentador sobre una posible prórroga.

El 14 de septiembre comenzará la consulta pública del padrón electoral, donde los ciudadanos podrán revisar sus datos y solicitar modificaciones, mientras que el 15 de septiembre se celebrará el Día de la Independencia con desfiles y actos cívicos.

Además, el gobierno tiene como plazo el 30 de septiembre para presentar ante la Asamblea Legislativa el Presupuesto General de la Nación 2027, que deberá incluir recursos para las elecciones del próximo año.