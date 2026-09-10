TPS para El Salvador queda en limbo: sin fecha límite ni lineamientos claros para beneficiarios 

El futuro del TPS para El Salvador permanece en un limbo tras el anuncio informal del Departamento de Seguridad Nacional, que solo explicó que en el momento oportuno hará anuncios sobre el programa y que mientras tanto los salvadoreños amparados conservarán su protección, incluyendo la autorización para trabajar.

Según abogados y organizaciones como Alianza Américas, el pronunciamiento no contempla una fecha límite de protección, por lo que los tepesianos podrían tener problemas al gestionar un trabajo o una licencia de conducir.

La Alianza Nacional por el TPS advierte que los permisos vencieron ayer y que muchos empleadores no aceptarán una captura de pantalla como comprobante. Organizaciones impulsan proyectos de ley para lograr residencia permanente para más de 170,000 tepesianos salvadoreños.